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Британский премьер пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20

Премьер Великобритании пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20 в Индонезии
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Фото: REUTERS/UK Parliament/Andy Bailey/Handout
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что на предстоящем саммите «большой двадцатки» G20 Россия будет подвергнута критике за происходящее на Украине. Об этом 12 ноября сообщает газета The Telegraph.

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«На этом саммите G20 не будет всё как обычно. Мы подвергнем критике режим [президента России Владимира] Путина», — сказал Сунак.

Премьер пообещал также, что Великобритания вместе с союзниками будет работать над достижением прогресса в разрешении экономических проблем.

Ранее в этот день издание The Independent сообщило, что организаторы предстоящего саммита G20 в Индонезии решили отказаться от традиции делать общий снимок всех участников мероприятия в связи со сложной геополитической обстановкой в мире. При этом отмечалось, что это изменение станет единственным в порядках проведения саммита.

Между тем на данном этапе пока неизвестно, смогут ли государства-участники опубликовать традиционное совместное заявление по завершении саммита.

Ранее, 11 ноября, появилась информация о том, что Евросоюз и Великобритания могут стать инициаторами «бойкота» в отношении делегации из РФ на предстоящей встрече лидеров G20.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит лидеров «Большой двадцатки». В качестве причины он озвучил «плотный график» и «внутренние дела».

О том, что Путин не сможет посетить событие, ранее в этот день сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, представлять Россию на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда стало известно, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате.

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