Lidovky узнала о задержании украинцев за контрабанду мигрантами

С начала года полиция арестовала более 220 контрабандистов, пытавшихся нелегально ввезти сирийских беженцев на территорию Чехии. Чаще всего это были украинские контрабандисты-«пешки». Об этом сообщила газета Lidovky.

Отмечается, что за схемой по нелегальной миграции стоят крупные организованные группы, украинцы в этой цепочке — последняя, своего рода, инстанция.

«Они (организаторы. — Ред.) выбирают социально более слабых людей и вербуют их, украинцы — конечные торговцы людьми. Скрытые боссы банд ищут уязвимую группу в сложной ситуации, которая осуществит контрабанду мигрантами за них», — говорится в статье.

Уточняется, что среди задержанных контрабандистов 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Это основной национальный состав.

При этом автор материала подчеркивает, что количество задержанных за контрабанду мигрантами увеличилось по сравнению с прошлыми годами, поскольку на территорию Чехии приехали украинские беженцы. Многие из них испытывают финансовые проблемы, которые, вполне вероятно, они пытаются решить, работая на крупных организаторов схем по нелегальной миграции.

Ранее, 10 ноября, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Евросоюз проводит нерациональную миграционную политику. Он отметил, что страны ЕС не упускает из виду проблемы нелегальной иммиграции, в то время как неизбирательный прием беженцев недопустим.

До этого, 1 октября, сообщалось, что в Чехии за последние месяцы также резко выросло число беженцев. При этом уточнялось, что полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, и четверть из них оказались украинцами.

Прага еще тогда говорила о намерении ужесточить наказания за контрабанду людей.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.