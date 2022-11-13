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В ЛНР заявили о тестировании Киевом незарегестрированных лекарств

Санврач из ЛНР Докашенко сообщил, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили следы испытаний наркосодержащих анальгетиков от западных разработчиков. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко в беседе с «РИА Новости».

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Он отметил, что исследования проводились в лабораториях Рубежного. Докашенко считает, что Запад использовал наркотические препараты, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам.

«Самое главное, в случае неуспеха данных исследований данные результаты не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране», — сказал он.

Ранее, 4 августа, российские специалисты обнаружили в медицинском центре «Фармбиотрест» в городе Рубежном в ЛНР доказательства проведения Украиной клинических испытаний незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Также, по словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, американцы проводили на территории Украины исследования в том числе вирусов Эбола и оспы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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