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Эксперт оценил последствия отказа Европы от металлов из России

Эксперт Хазанов: запрет на цветные металлы из России привел бы к кризису в Европе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Запрет на поставки в Европу меди и никеля из России привел бы к региональному промышленному кризису. Такое мнение 13 ноября высказал агентству «РИА Новости» независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

«Прекращение приема LME (Лондонская биржа металлов. — Ред.) меди и никеля из России на свои склады автоматически вызвало бы остановку многих заводов в Европе, начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными», — пояснил Хазанов.

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Более того, эксперт отметил, что в Европе почти нет заводов по выпуску никеля. А крупнейшие производители меди в Европе — немецкая Aurubis и шведская Boliden ― не смогли бы обеспечить всех потребителей цветных металлов в регионе.

LME 11 ноября приняла решение не вводить запрет на экспорт металлов из России.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что металлургическая отрасль Евросоюза может пострадать сильнее остальных от роста цен на энергоносители в регионе, а также из-за ужесточающегося законодательства в отношении выбросов в атмосферу.

В этот же день агентство Reuters сообщило, что пять металлургических организаций и ассоциаций призвали руководство Евросоюза не вводить запреты на алюминий из России. Отмечалось, что санкции против России могут привести к банкротству тысяч европейских компаний.

В сентябре стало известно, что США и Европа увеличили закупки алюминия и никеля из России, несмотря на проблемы с логистикой после начала спецоперации России в Донбассе и введенных в связи с этим санкций с целью лишить Москву доходов. Сообщалось, что только с марта по июнь общая стоимость импорта из России составила $1,98 млрд.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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