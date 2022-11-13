Американская разведка обвинила ОАЭ в попытке вмешаться в политику США

Сотрудники американских спецслужб уличили власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в попытках повлиять на внешнеполитические решения США. Об этом в субботу, 12 ноября, пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

«Американская разведка составила секретный отчет, в котором подробно описаны обширные политические манипуляции со стороны Объединенных Арабских Эмиратов <...>, долгое время считавшихся близким и надежным партнером», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что для достижения своих целей Эмираты использовали как законные, так и незаконные методы воздействия. По мнению разведчиков, власти ОАЭ намеревались использовать слабые места политической системы США в интересах арабской автократии.

Речь идет о таких уязвимостях, как зависимость от взносов в избирательные кампании, высокое влияние лоббистов и слабое соблюдение законов о раскрытии информации, в том числе тех которые препятствуют иностранному вмешательству. В частности, документ описывает внушительные пожертвования со стороны Абу-Даби в пользу организаций, которые впоследствии продвигали интересы ОАЭ.

Также сообщается о найме трех бывших сотрудников разведки США для организации слежки за политическими деятелями и получения доступа к сложным хакерским технологиям.

Ранее, 10 ноября, в США приговорили к тюремному заключению военного инженера Джонатана Тоббе и его супругу за попытку продать иностранному государству секретные данные об устройстве ядерных реакторов на подлодках. Нарушители отправили соответствующее предложение в Бразилию, однако на связь с ними вышел агент ФБР под прикрытием.

В этот же день стало известно, что в США предложили запретить доступ к социальной сети TikTok, поскольку данный ресурс якобы пагубно влияет на граждан и представляет угрозу для национальной безопасности.

Авторы инициативы указали на то, что TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance и может быть использован властями КНР для сбора конфиденциальной информации об американских пользователях в целях шпионажа или шантажа. Также они опасаются, что при помощи публикуемого в TikTok вирусного контента Китай может управлять общественным мнением, а также провоцировать внутренние конфликты в Штатах.