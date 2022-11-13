На Украине предупредили о плановых отключениях света 13 ноября

Электричество временно будет отключено в нескольких регионах Украины 13 ноября. Об этом 13 ноября сообщили в «Укрэнерго».

Так, в течение суток не будет электричества в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Также в это же время электричество будет отсутствовать в подконтрольных Украине территориях Донбасса.

Ранее, 12 ноября, отключения сети прошли также в семи регионах Украины. Остальные области страны в Укрэнерго пообещали обеспечить питанием в штатном режиме.

В этот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль оценил стоимость восстановления энергетической инфраструктуры страны в больше, чем $200 млн. Такая сумма нужна для возвращения в строй всех ТЭС, ТЭЦ, а также объектов операторов системы распределения электричества.

Отключения электричества начались с 10 октября на Украине после массированных ударов по объектам инфраструктуры Вооруженными силами России. Президент России Владимир Путин объяснил, что это ответ на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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