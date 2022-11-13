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Омбудсмен Сердюкова: Киев отдал ЛНР тело военного Народной милиции со следами пыток

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Киев передал Луганской Народной Республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток. Об этом 12 ноября сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

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«В ходе состоявшегося с украинской стороной обмена телами погибших военнослужащих один из трупов был опознан родственниками. <...> На теле погибшего явно видны прижизненные следы пыток», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Отмечается, что специалисты выяснили причину смерти военнопленного. Он умер из-за острой кровопотери после получения раны на левой ноге.

Кроме того, у солдата была переломана фаланга пальца правой руки, левая кисть, а также присутствовал явный след от огнестрельного ранения на левой конечности в районе голени.

«На кожных покровах на спине, на лопатках — явные следы от соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно, это была лампа (паяльная. — Ред.)», — добавила Сердюкова.

Кроме того, омбудсмен заявила, что информацию о пытках Киевом военнослужащих ЛНР передадут представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Сердюкова добавила, что подобные действия Киева по отношению к военнопленным являются нарушением Женевской конвенции.

Днем ранее, 11 ноября, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что состоялся очередной обмен пленными. Он указал, что на Украину вернулись 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом российская сторона факт обмена на момент публикации не подтвердила.

В этот же день освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали о пытках над российскими военными сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в украинском плену. Военнопленных, по их словам, пытали электрическим током.

Кроме того, Клинов заявил, что сотрудники СБУ проявляли особенную жестокость по отношению к военнопленным. Среди издевательств над взятыми в плен солдатами — мешки на голову и постоянные избиения, уточнил он.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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