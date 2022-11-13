Чемпион UFC Махачев сразится с австралийцем Волкановски 12 февраля

Представительство UFC в России в воскресенье, 13 ноября, анонсировало бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

Встреча спортсменов состоится 12 февраля в рамках турнира UFC 284 в Перте, Австралия.

Ранее, 4 ноября, Махачев согласился подписать контракт на бой с Волкановски. Потенциальный соперник российского спортсмена является чемпионом в полулегком дивизионе и лидером рейтинга UFC.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.