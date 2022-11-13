Организаторы саммита G20 решили не делать общее фото участников

Организаторы предстоящего саммита G20 на Бали решили отказаться от традиции делать общий снимок всех участников мероприятия в связи со сложной геополитической обстановкой в мире. Об этом сообщило издание The Independent.

Так называемое «семейное фото» является традицией крупных международных мероприятий, демонстрирующей «силу и единство». Принимающая сторона учла напряженные отношения стран «большой двадцатки» на фоне конфликта на Украине и сочла нужным убрать съемку из программы саммита.

Отмечается, что это не единственное возможное изменение.

«Существует неопределенность в отношении того, смогут ли государства-участники опубликовать традиционное совместное заявление по завершении саммита на Бали», — говорится в публикации.

Между тем 11 ноября появилась информация о том, что Евросоюз и Великобритания могут стать инициаторами «бойкота» в отношении делегации из РФ на предстоящей встрече лидеров G20.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда стало известно, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате.

Также 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.