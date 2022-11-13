Храм горит на площади более 80 кв. м в Ленинградской области

Храм горит на площади более 80 кв. м в Ленинградской области

2022-11-13 00:45:37

2022-11-13 00:45:37

2022-11-13 00:45:37

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