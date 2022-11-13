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Скончался основатель группы The Clash Кит Левен

Умер основатель британской рок-группы The Clash Кит Левен
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Фото: Getty Images/Chris Walter/WireImage
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Британский рок-музыкант, один из основателей групп The Clash и Public Image Ltd — Кит Левен — умер в возрасти 65 лет. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает Deadline.

Исполнитель скончался днем ранее. Причиной смерти стал рак печени. Последние моменты жизни Левен провел в окружении семьи в своем доме в Норфолке. О печальном событии рассказал близкий друг покойного — писатель Адам Хаммонд.

«Нет никаких сомнений в том, что Кит был одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен. <...> Многое из того, что мы слушаем сегодня, — следствие его работы, признают это или нет», — отметил Хаммонд.

Кит Левен основал The Clash в 1976 году вместе с Миком Джонсом. Несмотря на то что гитарист покинул группу незадолго до начала студийной записи песен, он успел приложить руку минимум к одной композиции, вошедшей позже в дебютный альбом.

Позже музыкант объединился с бывшим фронтменом Sex Pistols Джоном Лайдоном. Вместе с ним и Джа Уобблом он сформировал группу Public Image Ltd. Второй альбом коллектива — Metal Box — считается классикой пост-панка.

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