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Храм загорелся в Ленинградской области на площади больше 80 кв. м

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Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской
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Пожар произошел в церкви Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 12 ноября сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Очевидцы рассказали, что около 22:30 12 ноября появился запах гари. В 22:40 поступил звонок в пожарные службы. По их словам, пожар начался быстро и активно, охватив всё здание — 88 кв. м.

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По информации «Известий», пламя охватило купол храма и сейчас есть риск обрушения конструкции. Тушением занимаются 12 человек и три единицы техники из 149-й и 150-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

В 22:50 пожар был локализован, работы еще продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.

Как отметил корреспондент «Известий», купол храма может обрушиться. Кроме того, стало известно, что удалось сохранить две рукописные иконы, остальные работы сгорели.

В администрации района уточнили «Известиям», что от здания сохранился каркас. Всеволожская прокуратура занялась установлением причин происшествия. Рассматривается версия поджога.

Церковь Вениамина ― единственный храм в Янино.

Ранее в этот день один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в частном двухэтажном доме и надворных постройках на северо-западе Москвы недалеко от Серебряного Бора.

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