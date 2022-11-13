Следователи возбудили дело после ухода девочки из детсада в Кирове

В Кирове следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки информации об уходе полуторагодовалой девочки из частного детского клуба. Об этом сообщает 12 ноября СУ СК РФ по Кировской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по результатам проверки по публикациям СМИ об уходе малолетнего ребенка из частного детского клуба в отношении его владелицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что на место происшествия выезжали руководитель следственного отдела по Ленинскому району Кирова, следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее в этот день в Сети появилось видео, на котором маленькая девочка в одном подгузнике шла по улице без сопровождения взрослых. Как выяснилось, ребенок убежал из детского сада в Кирове во время тихого часа.

Инцидент произошел еще 10 ноября. Малышке помогли проходившие мимо курьер и пенсионерка. Женщина забрала малышку к себе домой, вызвав скорую помощь. Со здоровьем девочки всё в порядке.

Прокуратура Кировской области сообщила, что проводит проверку соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о доследственной проверке по факту ухода ребенка из частного детского сада.