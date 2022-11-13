В Москве и Санкт-Петербурге побиты температурные рекорды

Синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха 12 ноября. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Подходящая к своему финалу суббота принесла в российские столицы обновление рекордных максимумов… В Санкт-Петербурге суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 12 ноября теперь составляет +11,2 градуса ― это на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2008 года», ― рассказал Леус в беседе с «РИА Новости».

В Москве температура воздуха поднялась до +12,3 градуса, что на три градуса выше предыдущего рекорда, который был в 2010 году.

Ранее в этот день в метеобюро Москвы сообщили о температурном рекорде за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений. Так, к 10:00 воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) прогрелся до +9,6 градуса.

В то же время в воскресенье, 13 ноября, синоптики ожидают в Москве сильный ветер с порывами до 17 м/с. В связи с этим городские власти предупредили граждан беречь себя и не укрываться под деревьями, а также не оставлять рядом с ними машины.

До этого, 11 ноября, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что жителей города ждут теплые выходные перед холодной неделей.