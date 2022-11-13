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В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Информация о воздушной тревоге в отдельных регионах Украины появилась поздним вечером в субботу, 12 ноября.

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По данным онлайн-карты минцифры, система оповещений сработала в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» передало сообщения о взрывах в Харькове.

Этим же вечером стало известно, что тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Также 12 ноября сирены звучали по всей территории страны.

С 10 октября российские войска наносят массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Отмечается, что на начало ноября было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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