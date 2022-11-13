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В США заявили о необходимости повысить потолок госдолга

Глава минфина США Йеллен заявила о необходимости повышения потолка госдолга
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Фото: REUTERS/Pool/Nagi
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Отказ от повышения верхней границы госдолга США может серьезно ударить по экономическому благополучию страны. Об этом в субботу, 12 ноября, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью для Reuters.

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«Я думаю, что безответственно не поднимать потолок госдолга. Он всегда поднимался», — сказала она.

По словам Йеллен, попытки воспрепятствовать данному процессу грозят падением кредитного рейтинга Соединенных Штатов Америки и подрывом системы финансовых отношений.

Ранее, 5 ноября, президент США Джо Байден раскритиковал предложения республиканцев и отчитал их за угрозу использовать лимит американского госдолга в качестве рычага для сокращения пособий.

Между тем 5 октября стало известно, что госдолг Соединенных Штатов Америки превысил $31 трлн, что стало историческим рекордом. Из них свыше $24 трлн пришлось на частных лиц, около $6,8 трлн уходило на внутригосударственные холдинги.

Отмечалось, что такие показатели происходят в «неподходящий момент», поскольку низкие процентные ставки заменяются на более высокие затраты по займам. Последнее связано с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) старается снизить инфляцию в стране. И в результате в долгосрочной перспективе более высокие ставки делают обслуживание американского долга более дорогостоящим.

В начале февраля государственный долг США впервые превысил $30 трлн, составив $30,012 трлн. Газета The New York Times отметила, что данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты, и произошло это из-за пандемии коронавируса.

16 декабря прошлого года президент Байден подписал закон об увеличении предела госдолга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей американского конгресса.

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