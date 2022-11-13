МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым Вооруженные силы (ВС) РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Подполковник Сергей Фомин вместе со своими подчиненными обеспечивал группировку российских вооруженных сил, обороняющую один из стратегически важных населенных пунктов всеми видами устойчивой и бесперебойной связи.

В оборонном ведомстве отметили его высокие профессиональные качества, которые позволили командованию произвести перегруппировку войск в соответствии с планами, укрепить оборону и не допустить прорыва сил противника на одном из участков фронта. Уточняется, что Фомин в ходе тяжелых боев по обороне города сумел своевременно развернуть и обеспечить бесперебойную работу узла связи на пункте управления группировки войск.

В Минобороны рассказали о старшем прапорщике Иване Курушине, который действовал в составе колонны военнослужащих, совершающей марш в район выполнения задач. Колонна подверглась атаке украинских националистов при поддержке вражеской артиллерии и минометов.

Курушин вывел комплексную аппаратную из-под обстрела и не допустил уничтожения средств связи. В условиях резко меняющейся обстановки он смог обеспечить устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием. Это, в свою очередь, позволило организовать оборону, грамотно координировать силы в бою и отразить атаку боевиков.

Командир отделения сержант Дмитрий Разинкин, добавили в МО РФ, в составе батальонной тактической группы выполнял задачу по организации обороны на подступах к одному из населенных пунктов, освобожденному от украинских националистов. Вооруженные боевики раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи и взять поселок под свой контроль.

При этом сержант вместе со своими подчиненными успешно отражал все атаки националистов, нанося существенный урон прорывающимся боевикам. В результате обороняющиеся российские военные сдержали натиск боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага.

Ранее, 12 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили на территории Донецкой и Луганской народных республик более 400 украинских боевиков и иностранных наемников. Он уточнил, что на южнодонецком направлении наемники пытались остановить продвижение российских войск в районах сел Степное, Владимировка и Павловка.

Также в Минобороны РФ в этот день сообщили, что российская армия уничтожила две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея американских артиллерийских систем М777.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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