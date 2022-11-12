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ЕК согласилась помочь ФРГ в приобретении бывшей «дочки» «Газпрома»

ЕК утвердила помощь ФРГ на €225,6 млн для приобретения бывшей Gazprom Germania
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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Еврокомиссия (ЕК) согласовала помощь ФРГ в размере €225,6 млн для приобретения Securing Energy for Europe (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania). Об этом стало известно в субботу, 12 ноября.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

«Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив ООО «Газпром экспорт», для обеспечения безопасности поставок газа в экономику Германии», — говорится в публикации на сайте ЕК.

С использованием выделенных средств будет обнулен уставный капитал компании, после чего EFE GmbH выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью, которые будут приобретены Германией.

Подчеркивается, что данный шаг соответствует принципам государственной помощи энергетическим компаниям в кризисных ситуациях, когда частных вложений оказывается недостаточно для обеспечения платежеспособности.

Ранее, 10 ноября, депутат бундестага, член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что Германия не может гарантировать себе надежность газоснабжения зимой, несмотря на почти заполненные хранилища.

По словам члена бундестага, заверения о полных хранилищах — дымовая завеса. На практике запасов может хватить только на месяц. Альтернатива газу из России будет в разы дороже. А, как следствие, рост цен на газ приведет к снижению благосостояния населения.

В августе сообщалось, что SEFE нуждается в более чем €5 млрд для замены поставляемого газа из России после прекращения сотрудничества с «Газпромом».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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