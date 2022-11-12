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Британцы начали сдавать собак в приюты из-за энергетического кризиса

Express: британцы с пугающей скоростью отдают собак в приюты из-за энергетического кризиса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Приюты Великобритании столкнулись с беспрецедентным потоком собак, от которых отказываются и сдают хозяева. Причина тому ― рост цен на электричество, топливо, а также на ипотечные платежи и услуги ветеринаров. Об этом сообщил таблоид Daily Express 12 ноября.

Так, в одной из благотворительных организаций Уэльса в апреле было 67 сообщений от хозяев, пожелавших сдать своих питомцев. В сентябре таких было уже 119. Еще отмечается рост числа бездомных собак: с 16 в апреле до 33 в сентябре. Параллельно сокращается число желающих взять собаку из приюта.

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Более того, участились случаи, когда владельцы собак намеренно ложно выдают своих собак за бездомных, чтобы пропустить очередь в приюте.

«Хотя некоторых собак, которых мы спасаем, легче приютить, как правило, их меньшинство, поэтому мы постоянно на пределе возможностей», ― поделилась основательница местной благотворительной организации Hope Rescue Ванесса Уоддон.

По ее словам, приюты не справляются с увеличившимся потоком собак, ведь многим животным нужна помощь из-за проблем со здоровьем или поведением, и требуется время, прежде чем собаку можно будет отдать в семью.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что значительная часть подданных Соединенного Королевства с начала года была вынуждена сокращать использование отопления из-за роста цен в стране. Кроме того, исследование компании Ipsos показало, что четверть британцев продавали свои вещи, а некоторые даже пропускали приемы пищи в целях экономии.

Ранее, 29 октября, британская газета-таблоид The Daily Mirror предупредила, что этой зимой в случае нехватки газа британцы могут столкнуться с запланированными трехчасовыми отключениями электроэнергии.

17 октября было объявлено, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество только тем, кто больше всего в этом нуждается.

Газета Financial Times 29 сентября сообщила об экономии британцев на здоровье из-за роста счетов за отопление. По данным опроса исследовательской компании YouGov, которые приводит газета, каждый 10-й британец ест пищу холодной, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Страны Запада столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, которая предусматривает сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов. Как итог в ЕС растут цены на электричество и отопление.

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