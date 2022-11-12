ЛНР передаст в МККК информацию о пытках военнопленных на Украине

Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР) передадут представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом 12 ноября сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК. — Ред.), поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Она уточнила, что украинская сторона передала ЛНР тело военного Народной милиции со следами пыток. Сердюкова добавила, что подобные действия Киева по отношению к военнопленным являются нарушением Женевской конвенции.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что состоялся очередной обмен пленными. Он указал, что на Украину вернулись вернулись сорок пять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако российская сторона факт обмена на момент публикации не подтвердила.

До этого, 3 ноября, в Минобороны России сообщили, что в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. Там отметили, что всем пострадавшим оказывается также и необходимая психологическая помощь. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что из общего числа освобожденных 65 человек происходят из ДНР и ЛНР.

Позже, 11 ноября, освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали о пытках над российскими военными сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в украинском плену. Военнопленных, по их словам, пытали электрическим током.

Кроме того, Клинов заявил, что сотрудники СБУ проявляли особенную жестокость по отношению к военнопленным. Среди издевательств над взятыми в плен солдатами — мешки на голову и постоянные избиения, уточнил он.

24 октября глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать факты пыток военнопленных из ДНР. Отмечалось, что, в частности, к содержавшимся в лагере «Запад-1» во Львовской области применялись физические наказания.

Накануне советник главы ЛНР Анна Сорока рассказала, что украинские боевики нередко убивают раненых военнопленных на поле боя, чтобы не тратить на них силы и ресурсы. Она добавила, что Украина — государство-террорист в отношении населения Донбасса и в отношении людей в целом.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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