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Американский ракетоплан вернулся на Землю после 2,5 года на орбите

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Фото: commons.wikimedia.org/United States Air Force
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Американский ракетоплан X37-B вернулся на Землю после 2,5 года нахождения на орбите. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили представители корпорации Boeing, сконструировавшей аппарат.

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Ракетоплан совершил посадку в ​​Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

Отмечается, что это уже шестая миссия X37-B. В этот раз аппарат был оснащен исследовательскими модулями ВМС США и американской академии ВВС.

Космический самолет используется для проведения научных работ. Так, за прошедшие 2,5 года были организованы эксперименты с солнечной энергией и воздействием космического пространства на различные материалы. Полученные сведения будут использованы для совершенствования межпланетных миссий и создания постоянных баз в космосе.

«С момента первого запуска X-37B в 2010 году он побил рекорды и предоставил нашей стране непревзойденную возможность быстро тестировать и интегрировать новые космические технологии», — заявил старший вице-президент компании Boeing по космическим программам Джим Чилтон.

Ранее, 25 августа, руководитель программы NASA по Международной космической станции (МКС) Джоэль Монтальбано заявил о намерении включить корабль Boeing в соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на МКС.

Между тем в апреле Дмитрий Рогозин, который на тот момент занимал пост главы «Роскосмоса», отмечал, что американский орбитальный самолет Boeing X-37 может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения.

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