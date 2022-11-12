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Рейс Тель-Авив–Москва изменил место техпосадки из-за тумана

Рейс Тель-Авив–Москва из-за тумана вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Рейс Тель-Авив–Москва из-за тумана изменил место технической посадки — вместо Минеральных Вод самолет приземлился на западном аэродроме в Махачкале. Об этом сообщил 12 ноября корреспондент «РИА Новости», летящий этим рейсом.

Отмечается, что рейс из Тель-Авива в столицу российской авиакомпании Red Wings на отечественном самолете SSJ100 проходит с технической посадкой в Минеральных Водах. Там должны были смениться экипаж и пройти дозаправка самолета.

Командир воздушного судна обещал сообщить позже о дальнейших планах полета.

Ранее, утром 10 ноября, рейс Москва–Оренбург авиакомпании «Россия» запросил экстренную посадку по техническим причинам. Позднее самолет вернулся в столичный аэропорт Шереметьево, посадка прошла успешно.

До этого, 8 ноября, сообщалось, что самолет рейса Стамбул–Екатеринбург со 100 людьми на борту совершил аварийную посадку в Сочи. Нештатная ситуация возникла из-за разгерметизации салона.

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