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СМИ узнали о пророссийском сотруднике элитной полиции Берлина

Welt: полиция Берлина подверглась критике из-за пророссийских взглядов сотрудника
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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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В рядах элитного подразделения полиции Берлина годами служил сотрудник с открыто пророссийскими взглядами. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Отмечается, что некто Михаэль Бок годами работал в отделе, который занимался различными политическими преступлениями: экстремистами, террористами, попытками терактов и др. В ходе работы Бок имел доступ к различным секретным файлам, а это требует безукоризненной репутации у полицейских.

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По информации издания, сотрудник годами распространял среди сослуживцев прокремлевские взгляды, не скрывал симпатии к Москве, а также поддерживал контакты с немецкими ультраправыми организациями.

Более того, утверждается, что Михаэль Бок в 2015 году даже организовал и участвовал в доставке гуманитарной помощи Донецку и Луганску. Полицейский участвовал в параде на Красной площади 9 мая в 70-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Тот факт, что Бок имел доступ к секретным данным и годами не скрывал своих взглядов, бросает тень на репутацию берлинских силовых органов. В его отношении начато расследование. Сам сотрудник полиции обвинения отрицает.

«Мы относимся к этому очень серьезно», ― подчеркнула шеф полиции Берлина Барбара Словик.

Ранее, 11 ноября, стало известно, что бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине, которого обвинили в шпионаже в пользу России, признал свою вину. 58-летний Дэвид Смит, по версии обвинения, передал российскому военнослужащему секретные данные, в том числе сведения о деятельности, личности, адреса и номера телефонов сотрудников посольства.

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