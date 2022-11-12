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Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе

Зеленский, говоря о российских атаках на Донбассе, заявил, что «там просто ад»
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном в субботу, 12 ноября, в его Telegram-канале.

Союз силы: как разведчики «Спарты» и 1-й Славянской бригады взяли Опытное
«Известия» первыми побывали в освобожденном поселке и увидели его зачистку

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Зеленский.

Накануне стало известно, что российские военные заняли населенный пункт Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в 20 км от Донецка.

Как рассказал заместитель командира 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России Олег Горленко, отход украинских войск был не просто отступлением, а бегством. Замкомандира также добавил, что в Опытном были найдены радиостанции и документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), представляющие оперативный интерес.

О зачистке города от националистов рассказал 12 ноября военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Астрахань. По его словам, в настоящее время одна из групп военных возвращается со стороны окраин в сопровождении беспилотного летательного аппарата, который просматривает местность на наличие засад. Он отметил, что в Опытном еще слышна артиллерия, но стрелковые бои не ведутся.

В данный момент российские военные намерены полностью окружить Авдеевку.

2 ноября врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных войск на линии соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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