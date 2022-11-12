Рогозин сообщил о поставках современного вооружения для ВС РФ в зону СВО

В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции (СВО) прибудет самое современное российское вооружение, сообщил 12 ноября бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе с «РИА Новости».

«Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в вооруженные силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — рассказал он.

Нужно лишь выдержать период раскачки и «мы выдержим», отметил Рогозин в интервью.

Ранее 12 ноября Рогозин отметил, что принципы госзакупок вооружения для армии в условиях спецоперации неэффективны из-за длительности процедур согласования. По его словам, федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, однако процедуры согласования хороши только для мирного времени.

До этого, 11 ноября, сообщалось о том, что Рогозин возглавил в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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