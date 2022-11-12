Неядерные средства сдерживания США всё быстрее приходят в упадок, в то время как Китай становится всё более могущественным. Об этом написало издание 19FortyFive.

Автор статьи приводит слова командующего стратегическим командованием США адмирала Чарльза Ричарда. В начале ноября он заявил, что когда дело доходит до способности Америки сдерживать Китай, «корабль медленно тонет», так как китайцы внедряют свои возможности быстрее американцев.

«Другими словами, обычные средства сдерживания Америки всё более быстро приходят в упадок. Это происходит по разным причинам, но одна из наиболее заметных связана с отсутствием у вооруженных сил маржи. При бюджетировании с нулевой базой силы сдерживания имеют слишком мало средств», — отмечается в публикации.

В результате, как указывает автор, это приводит к тому, что средства сдерживания устаревают, а их модернизация происходит недостаточно быстро. Так, например, средний возраст самолетов американских ВВС составляет 29 лет.

Ранее в этом месяце аналитики The National Interest Даррен Спинк и Лиам Гибсон высказали мнение, что США придется сократить поставки оружия Украине, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе. Они отметили, что из-за обострения конфликта Тайбэй столкнулся с задержками в поставках оружия из США. Это показало, что Вашингтон не в состоянии одновременно вооружать как украинскую, так и тайваньскую армию.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

Днем ранее США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось». В то же время в конце сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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