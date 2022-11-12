Реклама
Прямой эфир
Мир
В трех областях Украины вновь объявлена воздушная тревога
Армия
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
Мир
Байден перепутал страны и поблагодарил Колумбию за председательство в АСЕАН
Спорт
Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Спорт
Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда в короткой программе
Мир
СК РФ займется расследованием осквернения памятника советским воинам на Украине
Мир
Лавров провел встречу с главой МИД Лаоса Коммаситом в Пномпене
Политика
В Совбезе указали на неиспользование РФ всего арсенала средств поражения
Политика
Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Раиси
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Премьер-министр Италии обвинила Макрона в предательстве
Общество
Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ
Сюжет:

В США признали отставание от Китая в развитии неядерных сил сдерживания

19FortyFive: неядерные средства сдерживания США всё быстрее приходят в упадок, что дает преимущество КНР
0
Фото: Global Look Press/Lin Jian
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неядерные средства сдерживания США всё быстрее приходят в упадок, в то время как Китай становится всё более могущественным. Об этом написало издание 19FortyFive.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

Автор статьи приводит слова командующего стратегическим командованием США адмирала Чарльза Ричарда. В начале ноября он заявил, что когда дело доходит до способности Америки сдерживать Китай, «корабль медленно тонет», так как китайцы внедряют свои возможности быстрее американцев.

«Другими словами, обычные средства сдерживания Америки всё более быстро приходят в упадок. Это происходит по разным причинам, но одна из наиболее заметных связана с отсутствием у вооруженных сил маржи. При бюджетировании с нулевой базой силы сдерживания имеют слишком мало средств», — отмечается в публикации.

В результате, как указывает автор, это приводит к тому, что средства сдерживания устаревают, а их модернизация происходит недостаточно быстро. Так, например, средний возраст самолетов американских ВВС составляет 29 лет.

Ранее в этом месяце аналитики The National Interest Даррен Спинк и Лиам Гибсон высказали мнение, что США придется сократить поставки оружия Украине, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе. Они отметили, что из-за обострения конфликта Тайбэй столкнулся с задержками в поставках оружия из США. Это показало, что Вашингтон не в состоянии одновременно вооружать как украинскую, так и тайваньскую армию.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

Днем ранее США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось». В то же время в конце сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022