Главную рождественскую ель Нью-Йорка доставили в Манхэттен

Главная рождественская ель Нью-Йорка прибыла в Манхэттен. Главный символ праздника доставили из города Куинсберри бортовым грузовиком. 25-метровому дереву, предположительно, 85–90 лет. Ель установят в Рокфеллер-центре и украсят 50 тыс. светодиодов, а верхушку увенчает звезда производства компании Swarovski, передает телеканал «Известия». Огни на главной рождественской елке зажгутся 30 ноября.

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