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Фигурист Коляда победил в короткой программе на этапе Гран-при РФ в Москве

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Фигурист Михаил Коляда одержал победу среди мужчин в короткой программе на московском этапе Гран-при России.

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Отмечается, что он набрал 102,68 балла. Второе место занял Петр Гуменник — у него 94,85 балла, а третье — Евгений Семененко с 88,75 балла.

Известно, что прокат произвольной программы произойдет в воскресенье.

Ранее 12 ноября Анастасия Мишина и Александр Галлямов на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди спортивных пар получили за короткую программу результат выше мирового рекорда — 86,47 балла. Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,75), а третье — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21).

В этот же день фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место среди женщин на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию в этом году проходит в Москве. На этот раз этап проводится не в привычном для болельщиков «Мегаспорте», а на ледовой арене ЦСКА. После московского этапа Гран-при останется еще два турнира в этой серии — в Самаре и Перми, после чего определятся все участники финала.

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