Шведы массово записываются добровольцами в армию

Ситуация на Украине напугала жителей Швеции, сообщает ABC Nyheter. Добровольцы тысячами записываются в армию, чтобы в случае угрозы защитить страну, передает телеканал «Известия». В случае необходимости граждане Швеции готовы вступить в ряды войск ополчения. Уже сейчас шведские вооруженные силы проводят учения с военными Организации Североатлантического договора, хотя формально в НАТО еще не вступили. Напомним, страна вместе с Финляндией подала заявку на членство в НАТО в связи с событиями на Украине. Власти королевства решили не рисковать и вступить в оборонительный союз, в котором уже объединены 30 стран.

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