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На юго-западе Москвы в автобусе обнаружили маленького ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Маленького ребенка без сопровождения взрослых обнаружили в автобусе на юго-западе Москвы. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний был обнаружен в салоне автобуса на конечной остановке общественного транспорта на улице Генерала Тюленева.

«Водитель обнаружил мальчика, которому на вид четыре-пять лет. Он был без сопровождения взрослых. Мужчина обратился в полицию», — сказали в прокуратуре.

Ребенок не сообщил никакой информации о себе либо о родителях. Его направили в больницу.

По факту инцидента прокуратура проводит проверку. Родители ребенка устанавливаются.

10 ноября в столичной прокуратуре сообщали, что брошенный ребенок был обнаружен около остановки на Ленинском проспекте в Москве. Прохожие обратили внимание на мальчика 8–9 лет, который находился без сопровождения взрослых. Ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным и не мог рассказать какую-либо информацию о себе. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. В настоящее время мать мальчика найдена.

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