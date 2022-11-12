Власти Каховского района покидают зону на левом берегу Днепра

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил глава района Павел Филипчук.

Он отметил, что такое решение принято в связи с тем, что администрация является объектом номер один для террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — написал Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на территории, где расположена администрация, строятся военные сооружения и укрепления, а коммунальные предприятия и учреждения здравоохранения переводятся в режим аварийного обеспечения.

Жителей также призвали отправляться в более безопасный район.

Ранее в субботу глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ ведут обстрел центральных районов города, откуда планируется вывезти около 200 человек. Военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова также рассказала, что украинские боевики пытаются сорвать вывоз граждан, люди прятались от ударов в укрытии.

Накануне украинские боевики обстреляли пригород Новой Каховки, были разрушены жилые дома. Помимо жилых домов также повреждены автомобили и линии электропередачи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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