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Один человек погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке

Один человек погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке, еще трое ранены
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Фото: REUTERS/Stringer
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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке во время вывоза гражданского населения погиб один человек и еще трое получили ранения, сообщил 12 ноября глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

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«На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трех раненых. Завтра будем из другого места в целях безопасности продолжать вывозить граждан», — отметил он.

Ранее, 11 ноября, Леонтьев сообщил, что после удара ВСУ по пригороду Новой Каховки были разрушены жилые дома. Он также добавил, что обстрел произведен из артиллерийских систем.

В этот же день стало известно, что в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов. Не исключалось, что это работают системы комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 6 ноября, ВСУ обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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