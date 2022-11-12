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В трех областях Украины вновь объявлена воздушная тревога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога повторно объявлена в трех областях Украины, а также на подконтрольных ей территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные минцифры страны по состоянию на вечер субботы, 12 ноября.

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Согласно онлайн-карте, тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Ранее в субботу сирены звучали по всей территории страны.

С 10 октября российские войска наносят массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

По данным Киева на начало ноября, в стране было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, отмечаются перебои с водоснабжением. Граждан просят экономить электричество в пиковые часы. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что без электричества осталось свыше 4,5 млн человек. По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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