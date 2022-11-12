В Москве арестовали второго обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка

Суд заключил под стражу до 16 декабря еще одного обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего около озера Святое на востоке Москвы. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в судебном заседании обвиняемый возражал против применения к нему данной меры пресечения и просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в субботу суд избрал меру пресечения на тот же срок в отношении другого участника убийства. Одному из задержанных 24 года, второму — 21. На допросе они частично признали вину в убийстве мальчика. Им предъявлены обвинения в совершении преступления.

В этот же день в столичном ГСУ СК сообщили о задержании двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве.

Тело подростка обнаружили в Косино-Ухтомском районе столицы 16 октября. Как сообщали в столичном главке СК РФ, мальчик днем ранее ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся.

По данным следствия, обвиняемый и его 21-летний сообщник избили 14-летнего подростка, после чего заставили раздеться. Сообщается, что после этого потерпевший начал задыхаться. Позднее один из нападавших заставил подростка съесть наркотическое вещество. Это вызвало отравление у несовершеннолетнего и привело к острой интоксикации и отеку головного мозга, вследствие чего потерпевший скончался.

Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, преступники покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона.