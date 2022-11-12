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В Совбезе указали на неиспользование РФ всего арсенала средств поражения

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Россия в данный момент не применила все возможные средства поражения из своего арсенала, отметил 12 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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«Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — отметил он.

В этот же день Медведев сказал, что РФ в одиночку сражается с НАТО и западным миром, добавив, что «Россия и в одиночку умеет уничтожать мощного врага или вражеские союзы».

Ранее, 11 ноября, Медведев отметил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «всё вернется домой. В Российскую Федерацию». Он также добавил, что чрезмерная тревожность неравнодушных людей вполне объяснима, «а кликушество и паникерство — нет».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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