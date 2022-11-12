Появились кадры нападения на главу поселения Ленобласти Канцерева

Избиение главы поселения Красный Бор в Ленинградской области Александра Канцерева попало на видео, кадры есть в распоряжении «Известий».

На записи видно, как преступник подходит к Канцереву со спины. Он несколько раз ударяет его металлической трубой по голове и телу, после чего пострадавший падает на землю.

Главу поселения избили накануне вечером. По данным источника «Известий», на 57-летнего чиновника напали примерно в 22:00. Преступник перелез через забор дома Канцерева и после совершения злодеяния скрылся тем же путем.

Потерпевший был госпитализирован с тяжелыми переломами костей головы и ушибами груди в одну из больниц Санкт-Петербурга. Личность нападавшего устанавливается, его разыскивают.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.