Власти Мексики решили сдавать в аренду президентский Boeing

Самолет президента Мексики будут сдавать в аренду. В рамках военно-воздушных сил страны планируется создать госкомпанию гражданской авиации для сдачи в прокат борта № 1. Лайнер стоимостью почти $219 млн будет выполнять гражданские и коммерческие рейсы, передает телеканал «Известия». Сообщается, что самолет смогут арендовать компании в качестве поощрения своих сотрудников или частные лица. Продажу Boeing 787-8 Dreamliner действующий президент анонсировал еще до своего вступления в должность. Однако найти покупателя действующая администрация не смогла. Лидер партии «Движения национального освобождения» Андрес Мануэль Лопес Обрадор пришел к власти в Мексике в 2018 году.

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