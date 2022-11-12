Пользователи Twitter возмутились словами Байдена о российских военных

Пользователи Twitter возмутились словами президента США Джо Байдена о том, что украинский конфликт удастся разрешить после ухода российских военных.

«Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи считают, что Запад должен прекратить поставки оружия Украине. В таком случае, по их мнению, президент республики Владимир Зеленский проведет переговоры с Россией.

«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», — считает другой комментатор.

Также пользователи напомнили о военных операциях США в Ираке и Сирии и назвали Байдена лицемером.

О том, что украинский конфликт не будет разрешен до вывода российских сил с Украины, Байден сказал 10 ноября.

В тот же день глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине «не на словах, а на деле».

Между тем президент США указал, что сейчас сложно судить о готовности Киева начать переговоры с Москвой. По его словам, «еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией».

31 октября президент России Владимир Путин заверил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Он пояснил, что для достижения результата в первую очередь нужно сесть за стол переговоров.

Между тем еще 4 октября стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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