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Военкор «Известий» рассказал про зачистку населенного пункта Опытное

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные заняли населенный пункт Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в 20 км от Донецка. О зачистке города от националистов рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Астрахань.

По его словам, в настоящее время одна из групп военных возвращается со стороны окраин в сопровождении беспилотного летательного аппарата, который просматривает местность на наличие засад. Он отметил, что в Опытном еще слышна артиллерия, но стрелковые бои не ведутся.

«Зашли успешно. Большого боя не было, но немного постреляли. Противник удалялся. Понял, что попадает в окружение, и начал отходить на дальние точки. Сейчас [в населенный пункт] идет подвоз воды и еды», — сказал журналисту военнослужащий с позывным Флэш.

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Накануне заместитель командира 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России Олег Горленко рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Опытном российские военнослужащие нашли радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. Замкомандира заявил, что это было не отступлением, а бегством.

Он также пояснил, что поселок прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона. ВС России, по его словам, намерены полностью окружить Авдеевку.

В тот же день офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж заявил, что российские войска смогли занять позиции на восточной окраине Опытного благодаря грамотным действиям командования.

Ранее, 2 ноября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных войск на линии соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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