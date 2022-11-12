Обвиняемого в убийстве подростка на востоке Москвы арестовали

Обвиняемый в убийстве подростка на востоке Москвы 24-летний мужчина заключен под стражу до 16 декабря, сообщает 12 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд избрал в отношении 24-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 декабря 2022 года», — указано в пресс-релизе.

По данным следствия, обвиняемый и его 21-летний сообщник избили 14-летнего подростка, после чего заставили раздеться. Сообщается, что после этого потерпевший начал задыхаться.

Позднее один из нападавших заставил подростка съесть наркотическое вещество, которое вызвало отравление у несовершеннолетнего и привело к острой интоксикации и отеку головного мозга, после чего потерпевший скончался.

«В судебном заседании обвиняемый высказался против применения к нему данной меры пресечения и просил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит аналогичный вопрос в отношении второго обвиняемого», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день столичное ГСУ СК сообщило о том, что по подозрению в убийстве 14-летнего подростка вблизи озера Святое на востоке Москвы задержали двух молодых людей. Сейчас проводятся следственные действия. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Тело 14-летнего подростка обнаружили в Косино-Ухтомском районе столицы 16 октября. Как сообщали в столичном главке СК РФ, мальчик днем ранее ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся.