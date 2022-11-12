Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена днем 12 ноября на всей территории Украины. Это следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

«Сообщают о взлете самолетов из Беларуси», — уточняет Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее в этот день о воздушной тревоге сообщил начальник полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, существует ракетная угроза.

Почти одновременно объявили воздушную тревогу в соседних регионах: Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР.

ВС РФ с 10 октября наносят массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

По данным Киева на начало ноября, в стране было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры.

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