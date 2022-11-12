Медведев заявил о возвращении Россией исконно русских земель

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил о главных достижениях России за год. Об этом в субботу, 12 ноября, он написал в своем Telegram-канале.

В частности, Медведев написал, что Россия возвращает и уже вернула исконные российские земли, и это возвращение продолжится. При этом, по его словам, именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не США. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен.

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