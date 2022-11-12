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ВСУ обстреляли Новую Каховку из артиллерии во время выезда людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Новой Каховки из ствольной артиллерии во время выезда жителей из города. Об этом с места событий сообщил военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

По ее словам, таким образом украинские боевики пытаются сорвать вывоз граждан. Люди спрятались от ударов в укрытии.

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На месте удара в Новой Каховке находились около 200 человек, сообщили местные власти.

11 ноября украинские боевики обстреляли пригород Новой Каховки, были разрушены жилые дома. Помимо жилых домов также повреждены автомобили и линии электропередачи.

В тот же день стало известно, что в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов. Не исключалось, что это работают системы комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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