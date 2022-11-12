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Опубликованы кадры допроса подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве

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Фото: Прокуратура Москвы
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Следственный комитет РФ 12 ноября показал кадры допроса молодых людей, подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка у озера Святое на востоке Москвы.

Одному из задержанных 24 года, второму — 22. На допросе они частично признали вину в убийстве мальчика. Им предъявлены обвинения в совершении преступления.

«Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Тело подростка было обнаружено 16 октября. Как сообщалось, мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Когда тело подростка было обнаружено, на нем не было одежды, она находилась рядом. В области лица и туловища подростка были множественные телесные повреждения. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи установили двух подозреваемых, которые избили мальчика и, несмотря на низкую температуру, заставили его снять одежду. Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона.

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