«Русская Весна» опубликовала видео передвижения техники НАТО по херсонскому фронту

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с передвижением предоставленной ВСУ бронированной военной техники НАТО по херсонской линии фронта. Ролик представлен 12 ноября.

По данным журналистов, замечены американские противотанковые комплексы TOW на базе HMMWV. В кадре видна и колонна десантно-штурмовых войск на бронированных автомобилях Wolfhound производства Великобритании.

«Натовская бронетехника массово движется по херсонскому фронту, — говорится в комментарии к видео.

Комментариев Минобороны РФ на эту тему не поступало.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр.

11 ноября в Минобороны России заявили, что более 30 тыс. российских военнослужащих переправились на левый берег Днепра. Также переброшено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Ни одной единицы боевых машин на правом берегу Днепра не оставлено.

Решение по передислокации из Херсона было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что российские войска могут оказаться в изоляции.

По его словам, данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих. Ранее из города вывезли жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Западные страны кроме финансовой помощи отправляют Киеву военную технику и оружие.

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