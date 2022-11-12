Ночью в Петербурге обновился температурный рекорд

В Санкт-Петербурге в ночь на 12 ноября обновился температурный рекорд. Об этом рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Воздух ночью прогрелся до 11,4 градуса. По словам специалиста, «максимум суток для 12 ноября всё же перекрыт».

«В 2008 году в этот день было +10,8 градуса. Ночная температура сегодня опять самая высокая +8,4 градуса», — рассказал Колесов.

Он также сообщил о том, что скоро в городе похолодает. Также усилится западный ветер, отмечает 78.ru.

Ранее сообщалось, что ночь на 10 ноября стала самой теплой в Санкт-Петербурге за всё время метеонаблюдений с 1881 года. Температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градуса. До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градуса.