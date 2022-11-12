У Витебского вокзала в Петербурге появилось новое общественное пространство

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга у Витебского вокзала появилось новое общественное пространство. Об этом в субботу, 12 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Открытие пространства приурочили к 185-летию первого вокзала Петербурга — Витебского.

Отмечается, что была благоустроена территория 1250 кв. м. Был создан удобный подход к вокзалу, оборудована зона отдыха, разбиты цветники и высажены деревья. Также в зоне установили арт-объект — уличные часы.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в городе Грязи (Липецкая область) завершили первый этап масштабного благоустройства сквера 50 лет Победы.