В Twitter у аккаунтов якобы Вашингтона и Иисуса появились синие галочки

Аккаунты якобы Джорджа Вашингтона и Иисуса Христа в Twitter* обзавелись синими галочками, что означает подтверждение личности. Аккаунты мгновенно обзавелись десятками тысяч подписчиков, и их рекомендует сама социальная сеть, передает телеканал «Известия». Проблемы начались после того, как Маск объявил, что синюю галочку будут получать все подписчики за $8 в месяц. По словам Маска, верифицированные пользователи должны получать подпись official. Ранее Маск объявил, что все владельцы аккаунтов-двойников, будут подвергаться пожизненной блокировке, если не укажут, что аккаунт носит пародийный характер. Стоит отметить, что у Вашингтона и Иисуса нет метки, что они являются пародийными.

* Заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

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