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Глава Минздрава Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств на четыре месяца

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Российские регионы должны сформировать запас лекарственных препаратов на срок не менее четырех месяцев, поручение дал Минздрав. Об этом 12 ноября сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

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По словам Мурашко, подобные объемы необходимы для обеспечения лечебных процессов.

«Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — отметил он.

Глава Минздрава добавил, что существуют задержки поставок препаратов из-за границы, но серьезных угроз или отказов поставлять лекарства в РФ нет.

8 ноября сообщалось, что в московских аптеках наблюдается нехватка антибиотика «Амоксиклав» на основе вещества амоксициллин. В Минпромторге заявили о принятии мер для устранения дефицита препарата.

Как отмечает «Газета.Ru», 20 октября финская фармацевтическая компания Orion Pharma опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем уходе с рынка России. Там заверили, что работа идет в обычном режиме и «рассматриваются различные варианты продолжения коммерческих операций в России».

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