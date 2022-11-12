Глава Минздрава Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств на четыре месяца

Российские регионы должны сформировать запас лекарственных препаратов на срок не менее четырех месяцев, поручение дал Минздрав. Об этом 12 ноября сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, подобные объемы необходимы для обеспечения лечебных процессов.

«Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — отметил он.

Глава Минздрава добавил, что существуют задержки поставок препаратов из-за границы, но серьезных угроз или отказов поставлять лекарства в РФ нет.

8 ноября сообщалось, что в московских аптеках наблюдается нехватка антибиотика «Амоксиклав» на основе вещества амоксициллин. В Минпромторге заявили о принятии мер для устранения дефицита препарата.

Как отмечает «Газета.Ru», 20 октября финская фармацевтическая компания Orion Pharma опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем уходе с рынка России. Там заверили, что работа идет в обычном режиме и «рассматриваются различные варианты продолжения коммерческих операций в России».