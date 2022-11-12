Одну из улиц в центре Астрахани закроют для движения до апреля
С субботы, 12 ноября, до 1 апреля в Астрахани ограничат движение автомобилей на пересечении улиц Чернышевского и Кирова. Об этом пишет «Астрахань-24».
Мера связана с капитальным ремонтом крыши находящегося рядом многоквартирного дома.
«Ограничение будет действовать по субботам и воскресеньям с 8:00 до 20:00», — говорится в сообщении.
Также в этот период будут запрещены остановка и стоянка автомобилей.
Водителям рекомендовали заранее планировать пути объезда.
7 ноября сообщалось, что на участке трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган будет действовать реверсивное движение. Его введут на 55-м км дороги рядом с поселком Марамзино.